На Украине Зеленского назвали «осовремененной отрыжкой советской эпохи»

2 Янв. 2020 2020-01-02T07:26:12+03:00

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Украинский писатель и журналист Остап Дроздов раскритиковал новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского и назвал главу незалежной «отрыжкой советской эпохи», а также «врагом народа во всей красе».

«У меня нет никаких претензий к Зеленскому. Он - концентрированная отрыжка советской эпохи. Слегка осовремененная, упакованная в водолазку, с поставленной дикцией и навыками читки с суфлера. Наоборот — хочу поблагодарить его за искреннюю подлинность», - написал журналист на своей странице в Facebook.

По словам Дроздова, новогодняя ночь должна была усилить мощный процесс под названием «мне все равно», а в канун нового года в своем обращении украинский лидер «четко» показал «тотальный пофигизмом» и «капитулянством».

Дроздов заявил, что хорошо и даже полезно знать, какое «убожество» находится во главе государства, и какое количество «беспринципных убожеств» оно представляет. Писатель добавил, что надеется на наступлении «другой» истории Украины с «ноля» с «оппозицией всему русскому».

Напомним, ранее Дроздов сравнил жителей Донбасса с животными, а украинцев назвал «нацией болванов».

Зеленский впервые записал новогоднее видеообращение к украинцам.Президент призвал "ватников" и "бандеровцев" объединиться ради благополучия страны. При этом во время обращения глава государства постоянно переходил с русского языка на украинский.

ИСТОЧНИК KP.RU