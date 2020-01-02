Врач рассказал о витаминах, необходимых зимой

2 Янв. 2020 2020-01-02T08:40:11+03:00

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Сохранить здоровье в зимний период поможет совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ. Об этом сообщил эксперт ФНЦ пищевых систем имени В.М. Горбатова, доктор медицинских наук Валерий Сергеев и посоветовал принимать витаминно-минеральные комплексы в течение одного месяца.

«Наш мозг лучше осуществляет свои функции в сочетании с магнием, марганцем, калием... с витамином А в сочетании с витаминами С и Е, а также цинком», - передает RT слова эксперта.

Сергеев также обратил внимание на витамины группы, которые необходимы человеку для регуляции белкового и энергетического обмен. Большое количество этих витаминов содержатся в мясе и мясных продуктов.

Для того, чтобы витамины сохранились на зиму в продуктах питания специалист посоветовал квасить, солить и мариновать овощи, мясо, грибы, ягоды и фрукты.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о семи главных витаминах для городских жителей зимой.

ИСТОЧНИК KP.RU