2020-01-02T08:58:12+03:00
Происшествия

В Иране зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8

Информация о пострадавших пока не поступала
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Иране зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8В Иране зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8Фото: REUTERS
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Утром в четверг, 2 января, на северо-востоке Ирана зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщает Иранский сейсмологический центр.

По данным Европейско-средиземноморский сейсмологического центра, магнитуда подземных толчков составила 5,5.

Землетрясение было зафиксировано в 4.29 по времени UTC (7.29 мск). По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в провинции Хорасан-Разави, в 253 километра к югу от города Мешхед с населением около 2,3 миллиона человек.

Иранский сейсмологический центр сообщает, что очаг залегал на глубине 8 километров, Европейско-средиземноморский сейсмологического центра – на глубине 10 километров. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Напомним, в 2017 году в результате мощнейшего землетрясения магнитудой 7.3 в Иране погибли больше 300 человек. Около 2,9 тысяч человек получили ранения разной степени тяжести. Подземные толчки ощутили жители не менее 14 иранских провинций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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