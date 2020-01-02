Роспотребнадзор изъял из оборота почти 900 тысяч запрещенных аналогов снюса

2 Янв. 2020 2020-01-02T09:28:07+03:00

Роспотребнадзор изъял из оборота почти 900 тысяч никотиносодержащих смесей Фото: Из архива KP.RU

Ведомство направило в суды более 200 материалов о продаже спайсов

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Роспотребнадзор провел около 28 тысяч проверок в отношении производителей и объектов торговли некурительной никотиносодержащей продукции и обнаружил почти 900 тысяч единиц запрещенных аналогов снюса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Общее количество обнаруженной никотиносодержащей продукции на территории Российской Федерации составило около 7 тыс. партий. Всего 887 тыс. 623 единиц, из них 815 тыс. 688 - импортного производства», - говорится в заявлении.

В Роспотребнадзоре сообщили, что вся запрещенная продукция была изъята, а в суды направлено более 200 материалов о незаконном обороте спайсов. Общая сумма наложенных штрафов составила 3,2 миллиона руб.

В ведомстве отметили, что с 31 декабря по 1 января выявили более 8 тысяч единиц запрещенной никотиносодержащей продукции.

Напомним, 24 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение жевательных смесей, а также совместно с Роспотребнадзор при участии Следственного Комитета и Генпрокуратуры провести внеплановые проверки в торговых точках. Позже глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский сообщил, что ведомство позволило региональным отделениям изымать из оборота легально продающиеся спайсы (жевательные смеси, которые содержат никотин).

ИСТОЧНИК KP.RU