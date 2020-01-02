2 Янв. 2020 2020-01-02T09:56:21+03:00

Экстренная посадка вертолета в Тайване: погибли по меньшей мере шесть человек Фото: Ростислав НЕТИСОВ

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В результате экстренной посадки вертолета в Тайване погибли по меньшей мере шесть человек, среди них начальник генштаба ВС страны генерал- полковник Шэнь Имин.

О шести жертвах катастрофы сообщает агентство Reuters, в то время как оборонное ведомство Тайваня говорит о восьми погибших.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 2 января, вертолет Black Hawk, принадлежавший министерству обороны Тайваня, пропал с радаров и перестал выходить на связь. Позже воздушное судно, на борту которого были около 13 высокопоставленных военных чиновников, совершило вынужденную посадку в одном из горных районов на северной части острова, неподалеку от города Илань.

На место происшествия были направлены несколько бригад спасателей, о причинах экстренной посадки пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU