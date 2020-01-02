2020-01-02T10:34:36+03:00
В мире

Трамп отреагировал на новости о игре в гольф во время нападения на посольство США в Ираке

По словам американского лидера, об этом написали «коррумпированные мейнстримные» СМИ
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Трамп отреагировал на новости о его игре в гольф во время нападения на посольство США в ИракеТрамп отреагировал на новости о его игре в гольф во время нападения на посольство США в ИракеФото: REUTERS
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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп раскритиковал СМИ, написавшие, что он играл в гольф во время нападения на американское посольство в Багдаде.

Глава Белого дома назвал подобные новости фейком и заявил, что внимательно следить за ситуацией в Ираке.

«Фейковые новости заявили, что я сегодня играл в гольф, а я не играл! У меня были встречи в разных местах, и одновременно я внимательно следил за ситуацией вокруг посольства США в Ираке, и слежу за этим по-прежнему», - сказал американский лидер.

По словам Трампа, такую новость написали «коррумпированные мейнстримные» средства массовой информации.

Отметим, ранее кортеж американского президента был замечен возле принадлежащего ему гольф-клуба во Флориде.

Как писал сайт kp.ru, 1 января около сотни человек собрались у здания американского посольства в Багдаде и начали забрасывать его камнями, после чего попытались забраться на здание и поджечь вход. Служба безопасности применила слезоточивый газ. Трамп обвинил в произошедшем Иран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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