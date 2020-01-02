Трамп отреагировал на новости о игре в гольф во время нападения на посольство США в Ираке
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп раскритиковал СМИ, написавшие, что он играл в гольф во время нападения на американское посольство в Багдаде.
Глава Белого дома назвал подобные новости фейком и заявил, что внимательно следить за ситуацией в Ираке.
«Фейковые новости заявили, что я сегодня играл в гольф, а я не играл! У меня были встречи в разных местах, и одновременно я внимательно следил за ситуацией вокруг посольства США в Ираке, и слежу за этим по-прежнему», - сказал американский лидер.
По словам Трампа, такую новость написали «коррумпированные мейнстримные» средства массовой информации.
Отметим, ранее кортеж американского президента был замечен возле принадлежащего ему гольф-клуба во Флориде.
Как писал сайт kp.ru, 1 января около сотни человек собрались у здания американского посольства в Багдаде и начали забрасывать его камнями, после чего попытались забраться на здание и поджечь вход. Служба безопасности применила слезоточивый газ. Трамп обвинил в произошедшем Иран.
ИСТОЧНИК KP.RU