2020-01-02T11:29:34+03:00
Политика

Вассерман назвал особенность новогоднего обращения Путина

По словам публициста, российский лидер уделил особое внимание усилиям по созданию сильного государства
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. Фото: пресс-служба КремляПрезидент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. Фото: пресс-служба Кремля
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Главной особенностью новогоднего обращения президента России было то, что российский лидер уделил особое внимание усилиям по созданию сильного и стабильного государства. Такое мнение высказал публицист Анатолий Вассерман.

«В речи президента явно прозвучало то, что добиваться этих успехов мы будем собственными усилиями, (…) глава государства сказал, что нам предстоит серьезная борьба за достойное место в мире — и я с ним согласен, есть много желающих нас, так сказать, "съесть"», - передает Федеральное агентство новостей слова публициства.

Вассерман заявил, что глава государства большую часть своей поздравительной речи уделил предстоящему 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Публицист назвал воспоминания о войне системообразующими. «Все, что мы думаем о себе и о нашей стране так или иначе связано с теми событиями», - заключил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в своем новогоднем обращении Путин отметил, что все наши личные планы и мечты неотделимы от Родины, а единство – это основа достижения любых самых высоких целей.

Видеотрансляция поздравления Владимира Путина с Новым годом 2020.Президент Владимир Путин обратится к россиянам с поздравлением на Новый год-2020

ИСТОЧНИК KP.RU

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