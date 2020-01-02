ИГИЛ* взяло на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Магасе

2 Янв. 2020 2020-01-02T12:16:10+03:00

ИГИЛ* взял на себя ответственность за нападение в Магасе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Запрещённая в России террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Магасе, столице Ингушетии.

Такую информацию предоставил портал Site Intelligence Group, который отслеживает информацию об активности террористов в интернете.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в канун Нового года, 31 декабря, двое мужчин напали на пост ДПС в Магасе. На «Лада Гранта» они сначала протаранили патрульную машину, после чего выскочили из автомобиля с ножами. В результате нападения погиб один из полицейских, стоявших на посту, трое пострадали. Одного из нападавших убили, другой был доставлен с ранениями в больницу.

После происшествия в республике ввели план «Крепость» — укреплены все посты, отделы полиции и следственные изоляторы.

*ИГ или ИГИЛ – запрещенная в России террористическая организация.

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ИСТОЧНИК KP.RU