2020-01-02T12:16:10+03:00
Происшествия

ИГИЛ* взяло на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Магасе

ЧП произошло в столице Ингушетии [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ИГИЛ* взял на себя ответственность за нападение в МагасеИГИЛ* взял на себя ответственность за нападение в МагасеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Запрещённая в России террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Магасе, столице Ингушетии.

Такую информацию предоставил портал Site Intelligence Group, который отслеживает информацию об активности террористов в интернете.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в канун Нового года, 31 декабря, двое мужчин напали на пост ДПС в Магасе. На «Лада Гранта» они сначала протаранили патрульную машину, после чего выскочили из автомобиля с ножами. В результате нападения погиб один из полицейских, стоявших на посту, трое пострадали. Одного из нападавших убили, другой был доставлен с ранениями в больницу.

После происшествия в республике ввели план «Крепость» — укреплены все посты, отделы полиции и следственные изоляторы.

*ИГ или ИГИЛ – запрещенная в России террористическая организация.

Нападение на пост ДПС в Магасе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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