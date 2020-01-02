ИГИЛ* взяло на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Магасе
Запрещённая в России террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Магасе, столице Ингушетии.
Такую информацию предоставил портал Site Intelligence Group, который отслеживает информацию об активности террористов в интернете.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в канун Нового года, 31 декабря, двое мужчин напали на пост ДПС в Магасе. На «Лада Гранта» они сначала протаранили патрульную машину, после чего выскочили из автомобиля с ножами. В результате нападения погиб один из полицейских, стоявших на посту, трое пострадали. Одного из нападавших убили, другой был доставлен с ранениями в больницу.
После происшествия в республике ввели план «Крепость» — укреплены все посты, отделы полиции и следственные изоляторы.
*ИГ или ИГИЛ – запрещенная в России террористическая организация.
Нападение на пост ДПС в Магасе.
ИСТОЧНИК KP.RU