«Комическая ситуация»: Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского

2 Янв. 2020 2020-01-02T12:42:06+03:00

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Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал комической ситуацией новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского, часть которого украинский лидер произнес на крымско-татарском языке, причисляя крымчан к украинцам.

«Все это комическая ситуация. Президент Украины в своем обращении вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке. И, резюмируя свой вопрос-посыл, в заключение говорит, что мы все украинцы», - передает РИА Новости слова главы автономии.

Умеров подчеркнул, что не может согласиться с главой незалежной. По его словам, крымские татары «частичка многонациональной России».

Он призвал украинские власти «повзрослеть» и признать выбор крымского, который принял решение, что Крым должен стать частью российской территорией

Напомним, как писал сайт kp.ru, в свое новогоднее обращение украинский лидер произнес сразу на трех языках - украинском, русском и крымско-татарском. Он призвал «патриотов», «малороссов», «ватников» и «бандеровец» объединиться в новом году.

Зеленский впервые записал новогоднее видеообращение к украинцам.Президент призвал "ватников" и "бандеровцев" объединиться ради благополучия страны. При этом во время обращения глава государства постоянно переходил с русского языка на украинский.

ИСТОЧНИК KP.RU