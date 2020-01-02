Трамп призвал Меркель и Макрона выделять деньги Украине

2 Янв. 2020 2020-01-02T13:03:06+03:00

Американский лидер добавил, что Зеленский «хороший человек и славный президент»

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В ходе новогоднего обращения президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал французского лидера Эмманюэля Макрона и «хорошую женщину» канцлера Германии Ангелу Меркель больше помогать Украине.

«Очень хорошая женщина, скажу вам честно, канцлер Меркель. Где канцлер Меркель? Где французский президент Макрон? Почему они не выделяют деньги Украине?» - сказал глава Белого дома и добавил, что поддержку также должны оказать страны НАТО.

Американский президент обратил внимание на огромную коррупцию на Украине, но в то же время похвалил украинского лидера Владимира Зеленского.

«В основном его избрали президентом как раз из-за коррупции. У них там огромная коррупция», - считает американский лидер

Вспоминая об «идеальном» телефоном разговоре с главой незалежной, Трамп назвал Зеленского «очень хорошим человеком и очень славным президентом».

Напомним, в августе 2019 года Трамп заморозил военную помощь США Украине. По словам американского лидера Вашингтон должен разбираться, что происходит с Киевом и отвечает ли это американским интересам. Позже глава Белого дома добился заставил Конгресс исключить из оборонного бюджета на 2020 год пункт о военной помощи Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU