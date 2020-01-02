2 Янв. 2020 2020-01-02T13:25:03+03:00

После побега экс-главы Nissan Карлоса Гона в Турции арестовали несколько человек Фото: REUTERS

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В Турции задержали несколько человек в связи с побегом из Японии бывшего гендиректора франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона, которого обвиняют в финансовых преступлениях.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, по некоторым данным предприниматель покинул Японию в футляре из-под двойного контрабаса. Из страны его вывезли на частном самолете, а при себе у него был французский паспорт. В Стамбуле экс-глава автомобильной компании сделал полуторачасовую пересадку перед вылетом в Ливан. При этом в побеге помогала частная охранная компания.

По факту перелета предпринимателя через Стамбул Министерство внутренних дел Турции начало расследование. Телеканал NTV, со ссылкой на источник в МВД, сообщает о семи задержанных, в том числе арестовано четыре пилота.

Сам Гон обещал рассказать обо всем на специальной пресс-конференции.

Напомним, Гон проходит фигурантом сразу по нескольким серьезным статьям, связанных с денежными махинациями. Он был арестован в ноябре 2018 года и 100 дней пробыл в заключении. Меру пресечения удалось изменить на домашний арест. В декабре 2019 года предприниматель сумел покинуть Японию.

ИСТОЧНИК KP.RU