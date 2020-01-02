ГИБДД может исключить из практического экзамена на права штрафные баллы

2 Янв. 2020 2020-01-02T14:00:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2020 году Госавтоинспекции планирует исключить из практического экзамена на водительские права штрафные баллы. Об этом рассказал заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков.

По его словам, предложение об изменении ведомство планирует сформировать к тому времени, когда в октябре этого года в силу вступят поправки в правила проведения практического экзамена.

«К 1 октября 2020 года планируем, что на результатах научного исследования мы придем к какому-то выводу: как более правильно сможем оценивать навыки кандидатов в водители при сдаче практического экзамена. Предварительно предполагаем, что от штрафных баллов мы уйдем», - передает РИА-Новости слова замначальника отдела ГИБДД.

Как сообщил Гиляков в ближайшие месяцы ведомство будет решать вопрос о том, как предложение «будет выглядеть на бумаге».

Напомним, 1 октября 2020 года в силу вступят изменениям правила проведения экзамена на получение водительских прав, которые коснутся порядка проведения испытаний для будущих водителей. Теперь им предстоит сдавать не два, а только один практический экзамен, поскольку так называемый «город» будет включать элементы «площадки».

ИСТОЧНИК KP.RU