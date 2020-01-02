Заправки и салоны связи начнут принимать оплату по QR-коду

2 Янв. 2020 2020-01-02T14:32:10+03:00

К подобной системе оплаты могут присоединяться торговые точки, которые ранее не принимали оплату по картам

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В 2020 году россияне смогут расплатиться в салонах связи, кафе, а также на заправках по QR-коду в рамках системы быстрых платежей (СБП). Эксперты сообщают, что такой способ оплаты будут принимать и интернет-площадки.

«Мы ожидаем, что в 2020 году все эти компании начнут принимать платежи через СБП.», - передают РИА Новости слова начальника отдела развития цифровых платежных сервисов Промсвязьбанка Ольги Алексюк.

Специалист также рассказала, что к такой системе оплаты через QR-код могут присоединяться торговые точки, ранее не принимавшие оплату по картам, а также торгово-сервисные предприятия, для которых комиссия по картам велика.

Напомним, в августе 2019 года Центробанк России заявил о том, что комиссия за оплату товаров и услуг по QR-коду в магазинах бытовой техники, одежды и супермаркетах составит 0,4%. В ЦБ считают, что внедрение Системы быстрых платежей (СБП) позволит снизить издержки торговых точек при безналичных платежей в два-три раза по сравнению с оплатой товаров обычной пластиковой картой.

ИСТОЧНИК KP.RU