2 Янв. 2020 2020-01-02T15:13:11+03:00

Восемь человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком в Камбодже Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на юге Камбоджи погибли восемь человек, в том числе беременная женщина и водитель автобуса. Девять человек получили серьезные ранения. Об этом сообщил глава отделения автомобильной инспекции в камбоджийской провинции Кампонгспы Син Сованти.

«Восемь человек, включая беременную женщину, скончались на месте происшествия. Еще девять человек получили серьезные ранения», - передает газета Khmer Times слова главы отделения.

Как сообщил Сованти, сейчас проводится расследование аварии и ведутся поиски водителя грузовика, который сбежал с места происшествия. Пострадавшие были направлены в больницы, где им оказывается помощь.

По предварительным данным авария произошла, когда водитель микроавтобуса пытался обогнать машину на высокой скорости, в результате он врезался в грузовик, который ехал по встречной полосе.

Напомним, в марте 2019 года в Москве грузовик столкнулся с автобусом. В результате происшествия пострадали 5 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU