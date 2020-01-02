2020-01-02T16:00:04+03:00
Происшествия

В Москве-реке выловили труп гражданина РФ

В кармане у погибшего находился номерок прогулочного теплохода
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Москве-реке выловили труп гражданина РФВ Москве-реке выловили труп гражданина РФФото: Михаил ФРОЛОВ
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Полицейские 1 января выловили в Москве-реке труп россиянина, у которого в кармане находился номерок прогулочного теплохода "Ривер-Флотилия".

В правоохранительных органах уточняется, что тело 28-летнего мужчины нашли около 04:00 в районе Раушской набережной. Он был одет в светлую рубашку, черную куртку, джинсы и ботинки.

Сообщается, что признаков насильственной смерти полицейские на теле погибшего не обнаружили. Предположительно, мужчина умер за час до обнаружения, сообщает агентство "Москва".

Ранее сайт kp.ru писал о том что накануне Нового года в Басманном районе Москвы был найден труп женщины. Тело у мусороприёмника обнаружил дворник. О трупе он сразу сообщил в полицию, жертву уже удалось опознать. Также затем выяснилось, что пятидесятидвухлетняя женщина жила в том же доме, рядом с которым её и нашли

ИСТОЧНИК KP.RU

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