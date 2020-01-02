Умер Александр Благонравов: создатель легендарных БМП-2 и БМП-3
Главный конструктор боевых машин пехоты второго и третьего поколений умер в возрасте 86 лет
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Создатель боевых машин пехоты второго и третьего поколений БМП-2 и БМП-3 Александр Благонравов скончался в возрасте 86 лет.
Правительство Курганской области выразило соболезнования в связи со смертью советского ученого.
Благонравов родился в 1933 году в Москве. А в 1974-м стал главным конструктором Специального конструкторского бюро машиностроения Курганского машиностроительного завода.
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ИСТОЧНИК KP.RU