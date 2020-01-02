2020-01-02T16:10:49+03:00
Общество

"Ребенок попросил": Женщина, забравшая девочку из дома от матери, объяснила свой поступок

В ночь с 31 декабря на 1 января в одной из квартир Москвы во время празднования незнакомая матери женщина взяла малышку и ушла
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова рассказала о том, что женщина, которая в новогоднюю ночь увела девочку от матери в одной из квартир Москвы, заявила на допросе, что сделала это по просьбе самого ребенка.

- В ходе опроса женщина пояснила, что во время праздника, проживающие в квартире и гости поссорились, и девочка в слезах обратилась к ней, чтобы она увела ее из квартиры, - отметили в Следственном комитете.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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