"Ребенок попросил": Женщина, забравшая девочку из дома от матери, объяснила свой поступок
В ночь с 31 декабря на 1 января в одной из квартир Москвы во время празднования незнакомая матери женщина взяла малышку и ушла
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Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова рассказала о том, что женщина, которая в новогоднюю ночь увела девочку от матери в одной из квартир Москвы, заявила на допросе, что сделала это по просьбе самого ребенка.
- В ходе опроса женщина пояснила, что во время праздника, проживающие в квартире и гости поссорились, и девочка в слезах обратилась к ней, чтобы она увела ее из квартиры, - отметили в Следственном комитете.
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ИСТОЧНИК KP.RU