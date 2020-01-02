2 Янв. 2020 2020-01-02T17:08:26+03:00

В поисках нетрезвых водителей: в МВД предупредили о начале массовых спецопераций на дорогах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отмечается, что сотрудники ДПС начали проводить патрулирование на подъездах к торговым центрам и местам развлечений

Изменить размер текста: A A

В Министерстве внутренних дел предупредили водителей о начавшихся массовых спецоперациях на дорогах: сотрудники ДПС будут искать нетрезвых автомобилистов. Уточняется, что с сегодняшнего дня началось патрулирование на подъездах к торговым центрам и местам развлечений.

Сотрудники ГИБДД будут нести службу в усиленном режиме до конца новогодних праздников.

Спецоперации направлены на предупреждение нарушений и выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в МВД РФ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в России вступили в силу поправки в ПДД о документах, предъявляемых при проверках на дорогах. Изменения касаются полисов ОСАГО. Теперь водитель, который оформил договор ОСАГО в электронном виде, может предъявлять для проверки бумажную копию полиса или электронный вариант документа на каком-либо носителе.

ИСТОЧНИК KP.RU