Российский миллиардер раскритиковал зарплаты россиян и низкие пенсии
По словам Араза Агаларова, без увеличения доходов населения невозможно нарастить производство
Изменить размер текста:
Президент Crocus Group Араз Агаларов рассказал, что из-за низких зарплат и пенсий в РФ увеличение ВВП в стране становится невозможным.
- Средняя пенсия в стране сегодня в районе 200 долларов, у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая. - возмутился бизнесмен.
Агаларов подчеркнул, что без увеличения доходов населения невозможно нарастить производство, ведь выпущенные товары и услуги некому будет продать.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU