Российский миллиардер раскритиковал зарплаты россиян и низкие пенсии

2 Янв. 2020 2020-01-02T17:29:40+03:00

По словам Араза Агаларова, без увеличения доходов населения невозможно нарастить производство

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Президент Crocus Group Араз Агаларов рассказал, что из-за низких зарплат и пенсий в РФ увеличение ВВП в стране становится невозможным.

- Средняя пенсия в стране сегодня в районе 200 долларов, у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая. - возмутился бизнесмен.

Агаларов подчеркнул, что без увеличения доходов населения невозможно нарастить производство, ведь выпущенные товары и услуги некому будет продать.

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ИСТОЧНИК KP.RU