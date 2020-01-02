Женская молодежная сборная России по хоккею разгромила команду Финляндии со счетом 6:1
Команды боролись за бронзовые медали чемпионата мира
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В Словакии женская молодежная сборная РФ по хоккею разгромила команду Финляндии в матче за бронзовые медали чемпионата мира со счетом 6:1.
Уточняется, что в составе российской команды хет-трик во время матча в Братиславе оформила Кристина Глухарева (13, 29 и 60-я минуты). Также по шайбе забросили Вита Понятовская (19), Илона Маркова (44) и Анна Свиридова (55).
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ИСТОЧНИК KP.RU