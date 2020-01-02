2020-01-02T18:38:12+03:00
В мире

Глава "Нафтогаза" ответил на критику Порошенко из-за газового контракта с Россией

Юрий Витренко назвал заявление экс-лидера Украины "лицемерием"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Исполнительный директор украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал лицемерием критику экс - лидера страны Петра Порошенко из-за газового контракта с Россией. Глава корпорации заявил, что "критика должна быть объективной".

- Если вы считаете, что не нужно было идти на компромиссы, то критикуйте тех, кто не выполнил задание сделать Украину независимой от импорта газа, кто вовремя и качественно не сделал анбандлинг, - отметил Витренко.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава "Нафтогаза" ответил на критику Порошенко из-за газового контракта с Россией
В Сети появилось видео крушения пассажирского самолета в Алма-Ате
Парламент Турции разрешил отправку военнослужащих в Ливию
Женская молодежная сборная России по хоккею разгромила команду Финляндии со счетом 6:1
Миллиардер раскритиковал зарплаты россиян и низкие пенсии
Иран обвинил США в попытках сорвать совместные учения России и КНР
В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Причиной крупного пожара в зоопарке в Германии стали "китайские фонарики"
В поисках нетрезвых водителей: в МВД предупредили о начале массовых спецопераций на дорогах
"Ребенок попросил": Женщина, забравшая девочку из дома от матери, объяснила свой поступок
Умер Александр Благонравов: создатель легендарных БМП-2 и БМП-3