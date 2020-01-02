Глава "Нафтогаза" ответил на критику Порошенко из-за газового контракта с Россией

2 Янв. 2020 2020-01-02T18:38:12+03:00

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Исполнительный директор украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал лицемерием критику экс - лидера страны Петра Порошенко из-за газового контракта с Россией. Глава корпорации заявил, что "критика должна быть объективной".

- Если вы считаете, что не нужно было идти на компромиссы, то критикуйте тех, кто не выполнил задание сделать Украину независимой от импорта газа, кто вовремя и качественно не сделал анбандлинг, - отметил Витренко.

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ИСТОЧНИК KP.RU