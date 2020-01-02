2020-01-02T19:30:02+03:00
В мире

Глава Пентагона заявил о готовности США ответить на "плохое поведение" КНДР

Марк Эспер подчеркнул, что Штаты рассчитывают как на свои силы в регионе, так и на поддержку союзников
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Штаты готовы ответить на "плохое поведение" КНДР в случае необходимости.

При этом, по его словам, США рассчитывают как на свои силы в регионе, так и на поддержку союзников, в том числе Южной Кореи.

- Я уверен в готовности наших сил сдержать плохое поведение Северной Кореи, если они посчитают необходимым сражаться с нами, - отметил Эспер.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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