Глава Пентагона заявил о готовности США ответить на "плохое поведение" КНДР

2 Янв. 2020 2020-01-02T19:30:02+03:00

Марк Эспер подчеркнул, что Штаты рассчитывают как на свои силы в регионе, так и на поддержку союзников

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Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Штаты готовы ответить на "плохое поведение" КНДР в случае необходимости.

При этом, по его словам, США рассчитывают как на свои силы в регионе, так и на поддержку союзников, в том числе Южной Кореи.

- Я уверен в готовности наших сил сдержать плохое поведение Северной Кореи, если они посчитают необходимым сражаться с нами, - отметил Эспер.

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ИСТОЧНИК KP.RU