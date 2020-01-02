"Ждут пока отремонтируют самолет": Россияне два часа не могут вылететь из Израиля
Пассажиры рейса Эйлат-Москва находятся на борту авиасудна
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Россияне не могут вылететь из израильского города Эйлат в Москву по пока неустановленным причинам. Пассажиры уже два часа сидят на борту авиасудна и ждут, пока отремонтируют самолет.
Уточняется, что воздушное судно принадлежит авиакомпании "Уральские авиалинии".
Россияне не могут вылететь из Израиля по непонятным причинам.Рейс 7022 Эйлат-Москва, а/к Уральские авиалинии. Люди все уже в самолете, сидят 2 часа, ждут пока отремонтируют самолет
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ИСТОЧНИК KP.RU