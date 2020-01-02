"Ждут пока отремонтируют самолет": Россияне два часа не могут вылететь из Израиля

2 Янв. 2020 2020-01-02T19:41:42+03:00

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Россияне не могут вылететь из израильского города Эйлат в Москву по пока неустановленным причинам. Пассажиры уже два часа сидят на борту авиасудна и ждут, пока отремонтируют самолет.

Уточняется, что воздушное судно принадлежит авиакомпании "Уральские авиалинии".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753020" frameborder="0"></iframe> Россияне не могут вылететь из Израиля по непонятным причинам.Рейс 7022 Эйлат-Москва, а/к Уральские авиалинии. Люди все уже в самолете, сидят 2 часа, ждут пока отремонтируют самолет

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ИСТОЧНИК KP.RU