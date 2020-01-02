Курц настроен на смягчение санкций против России в рамках минских соглашений
Австрийский кабинет министров будет выступать во внешней политике за развитие форума общественности "Сочинский диалог"
Изменить размер текста:
Кабмин Австрии во главе с канцлером Себастьяном Курцем будет выступать за постепенное смягчение санкций в отношении РФ при реализации минских соглашений по Украине.
- Австрия соблюдает санкции ЕС в отношении России в соответствии с европейским консенсусом, - отмечает представитель австрийской стороны.
Об этом сказано в рабочей программе "Ответственность за Австрию" будущего правительства страны .
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU