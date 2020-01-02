Курц настроен на смягчение санкций против России в рамках минских соглашений

2 Янв. 2020 2020-01-02T20:01:46+03:00

Австрийский кабинет министров будет выступать во внешней политике за развитие форума общественности "Сочинский диалог"

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Кабмин Австрии во главе с канцлером Себастьяном Курцем будет выступать за постепенное смягчение санкций в отношении РФ при реализации минских соглашений по Украине.

- Австрия соблюдает санкции ЕС в отношении России в соответствии с европейским консенсусом, - отмечает представитель австрийской стороны.

Об этом сказано в рабочей программе "Ответственность за Австрию" будущего правительства страны .

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ИСТОЧНИК KP.RU