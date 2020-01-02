2 Янв. 2020 2020-01-02T21:59:27+03:00

Один человек погиб и один ранен: В Торонто произошла стрельба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Такого рода инцидент стал в канадском городе первым в Новом году

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Канадские СМИ сообщают, что в Торонто неизвестный устроил стрельбу в центре города. В результате трагедии один человек погиб и один пострадал.

Инцидент произошел вечером 1 января. Неизвестный или неизвестные выстрелили несколько раз в водителя и пассажира припаркованного автомобиля.

На данный момент полиция выясняет личность стрелявшего, сообщает телеканал CBS.

Сообщается, что пострадавшие мужчины были срочно доставлены в больницу, где один из них скончался. Второй пострадавший по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Их личности не раскрываются.

По факту инцидента пока никто не задержан. Уточняется, что такого рода инцидент стал первым в Торонто в новом году.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в США произошла стрельба во время школьного футбольного матча. В результате инцидента пострадали по меньшей мере два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU