В Казахстане наградили парня, который заслонил собой беременную при крушении самолета под Алма-Атой
В Казахстане наградили медалью за отвагу 23-летнего Темирлана Кадауова. Дело в том, что молодой человек заслонил собой беременную при крушении авиасудна под Алма-Атой.
В Казахстане наградили медалью за отвагу 23-летнего Темирлана Кадауова Фото: Пресс-служба ДП Алматы
Несколькими минутами позже, несмотря на полученную травму, он помог другим пассажирам эвакуироваться до приезда спасателей.
- Молодой человек проявил отвагу в экстренной ситуации и самоотверженно прикрыл своим телом беременную женщину, сидевшую рядом, - отметили сотрудники правоохранительных органов.
Также было подчеркнуто, что молодой человек "заслуживает этой награды".
-В первую очередь это благодарность людей, - подытожили в полиции, пишет передает Tengrinews.kz.
ИСТОЧНИК KP.RU