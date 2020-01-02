2020-01-02T22:13:39+03:00
В мире

В Казахстане наградили парня, который заслонил собой беременную при крушении самолета под Алма-Атой

Несмотря на полученную травму, молодой человек помог другим пассажирам эвакуироваться до приезда спасателей
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Казахстане наградили парня, который заслонил собой беременную при крушении самолета под Алма-Атой Фото: Пресс-служба ДП АлматыВ Казахстане наградили парня, который заслонил собой беременную при крушении самолета под Алма-Атой Фото: Пресс-служба ДП Алматы
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В Казахстане наградили медалью за отвагу 23-летнего Темирлана Кадауова. Дело в том, что молодой человек заслонил собой беременную при крушении авиасудна под Алма-Атой.

В Казахстане наградили медалью за отвагу 23-летнего Темирлана Кадауова Фото: Пресс-служба ДП Алматы

В Казахстане наградили медалью за отвагу 23-летнего Темирлана Кадауова Фото: Пресс-служба ДП Алматы

Несколькими минутами позже, несмотря на полученную травму, он помог другим пассажирам эвакуироваться до приезда спасателей.

- Молодой человек проявил отвагу в экстренной ситуации и самоотверженно прикрыл своим телом беременную женщину, сидевшую рядом, - отметили сотрудники правоохранительных органов.

Также было подчеркнуто, что молодой человек "заслуживает этой награды".

-В первую очередь это благодарность людей, - подытожили в полиции, пишет передает Tengrinews.kz.

ИСТОЧНИК KP.RU

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