"Семья не играла никакой роли": Экс-глава Nissan рассказал, что сам организовал побег из Японии
Ранее СМИ писали, что Карлос Гон прибыл в Бейрут на частном самолете из Стамбула
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Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон заявил, что то члены его семьи непричастны к организации побега.
- Утверждения СМИ о том, что моя жена Кароль и другие члены моей семьи сыграли роль в моем отъезде из Японии, лживы и не соответствуют действительности, - подчеркнул Гон.
Ранее СМИ сообщали, что глава автоконцерна прибыл в Бейрут на частном самолете из Стамбула и пересек границу по своему французскому паспорту.
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ИСТОЧНИК KP.RU