"Семья не играла никакой роли": Экс-глава Nissan рассказал, что сам организовал побег из Японии

2 Янв. 2020 2020-01-02T21:50:45+03:00

Ранее СМИ писали, что Карлос Гон прибыл в Бейрут на частном самолете из Стамбула

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Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон заявил, что то члены его семьи непричастны к организации побега.

- Утверждения СМИ о том, что моя жена Кароль и другие члены моей семьи сыграли роль в моем отъезде из Японии, лживы и не соответствуют действительности, - подчеркнул Гон.

Ранее СМИ сообщали, что глава автоконцерна прибыл в Бейрут на частном самолете из Стамбула и пересек границу по своему французскому паспорту.

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ИСТОЧНИК KP.RU