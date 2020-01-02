Белый дом: Трамп заявил Эрдогану, что вмешательство в Ливию осложнит ситуацию в этой стране
Лидеры США и Турции "согласились, что есть потребность деэскалации в Идлибе, Сирия, для защиты мирных граждан"
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В Администрации американского президента Дональда Трампа заявили, что Дональд Трамп в разговоре с главой Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что иностранное вмешательство осложняет ситуацию в Ливии.
Лидеры обеих стран подчеркнули, что "есть потребность деэслакации в Идлибе, Сирия, для защиты мирных граждан".
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ИСТОЧНИК KP.RU