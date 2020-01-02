2 Янв. 2020 2020-01-02T23:06:56+03:00

Жертвами крушения военного самолета Ан-12 в Судане стали 15 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Авиасудно упало сразу же после взлета в пяти километрах от аэропорта города Эль-Генейна

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В Судане военный самолет Ан-12 разбился в провинции Западный Дарфур. Об этом сообщили местные СМИ.

Уточняется, что авиасудно упало сразу же после взлета в пяти километрах от аэропорта города Эль-Генейна.

По последним данным, жертвами крушения военного самолета стали 15 человек, весь экипаж судна.

Уточняется, что среди пассажиров потерпевшего крушения самолета были трое представителей местного судейского корпуса и сотрудник Всемирной продовольственной организации, сообщает "Аль-Арабия".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что прошлым летом у берегов Италии разбился вертолет с россиянами. Robinson R66 рухнул в Средиземное море недалеко от острова Горгона. На борту судна находились по меньшей мере двое россиян - женщина-пилот и 37-летний владелец вертолета.

ИСТОЧНИК KP.RU