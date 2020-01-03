2020-01-03T00:27:57+03:00
Происшествия

В Донецкой области мужчина бросил гранату во двор обидевших его знакомых

Инцидент произошел 1 января
Мария ИГНАТЬЕВА
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Ручная противопехотная оборонительная граната Ф-1 в экспертно-криминалистическом центре. Фото ИТАР-ТАСС/ Антон БуценкоРучная противопехотная оборонительная граната Ф-1 в экспертно-криминалистическом центре. Фото ИТАР-ТАСС/ Антон Буценко
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В Донецкой области сотрудники полиции задержали мужчину, который бросил во двор своих знакомых гранату. По данным правоохранителей, инцидент произошел 1 января.

В полиции рассказали о мотивах мужчины. Сообщается, что 36-летний местный житель пришел в гости к своим знакомым. Однако те не захотели его видеть и выпроводили. Обидевшись на приятелей, мужчина решил проучить их и бросил во двор гранату.

Задержали обидчивого мужчину спустя два часа после случившегося. В результате инцидента ранения получил 62-летний житель Авдеевки. Виновник ЧП на момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело и выясняют все обстоятельства произошедшего. Дополнительной информации о состоянии потерпевшего не приводится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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