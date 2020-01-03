3 Янв. 2020 2020-01-03T01:18:52+03:00

Фернандо вернется в московский "Спартак" после окончания контракта на аренду с Китаем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Фернандо вернется в московский "Спартак" после окончания срока аренды в китайском "Бейцзин Гуоань". Согласно контракту, футболист должен "побегать" за них полгода, которые уже подходят к концу. За осеннюю часть сезона он сыграл за команду семь матчей, отметившись одной голевой передачей.

Сообщается, что "Бейцзин" решил не выкупать бразильца за 9,6 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в соглашении с российским клубом. Объясняется это тем, что в расположение китайской команды из аренды вернулся полузащитник Хонатан Виера, на которого в команде рассчитывают больше.

В состав "красно-белых" бразилец должен вернуться к зимним сборам. За московский "Спартак" Фернандо играет с 2016 года.

Напомним, как писал сайт kp.ru о передаче футболиста в китайский клуб стало известно в июне прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU