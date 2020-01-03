В Пентагоне сообщили о методах сдерживания "плохого поведения" Северной Кореи

3 Янв. 2020 2020-01-03T03:59:22+03:00

Штаты уверены в своих силах дать отпор КНДР, если Пхеньян решит начать войну

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В США заявили, что страна готова сдержать КНДР на случай, если Пхеньян решит начать войну. По слова главы Пентагона Марка Эспера, Штаты уверены в своих силах.

- Я уверен в способности наших сил сдерживать плохое поведение Северной Кореи, если она сочтет необходимым сражаться с нами, - заявил Эспер в разговоре с Fox News.

Глава Пентагона считает, что лучший подходок к КНДР - заключение соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова. Более того, министр обороны США заявил, что необходимо возобновить переговоры относительно этого вопроса.

- С военной точки зрения более важно, а я бы сказал, не менее важно, позволить дипломатам обеих стран добиться заключения такого соглашения, - резюмировал Эспер.

Напомним, как писал сайт kp.ru, раннее Администрация президента Дональда Трампа заявила, что в Белом Доме рассчитывает на выполнении Пхеньяном своих обещаний до завершения текущего президентского срока Дональда Трампа. Госдепартаменте США заявил, что полная денуклеаризация Корейского полуострова должна завершиться до января 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU