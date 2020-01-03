2020-01-03T07:18:26+03:00
В мире

Цены на нефть в Иране выросли после новости об убийстве генерала Сулеймани

Эксперты уточняют, что изначально наблюдался рост более, чем на 4%
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Свежие данные торгов Лондонской межконтинентальной биржи ICE указывают на то, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 2,9% - до $68,19 за баррель. Это случилось после новостей об убийстве командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.

Эксперты уточняют, что изначально наблюдался рост более, чем на 4%.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Опухшая от пьянок физиономия": Поклонская раскритиковала появление Порошенко на украинском телевидении
Цены на нефть в Иране выросли после новости об убийстве генерала Сулеймани
Иран пообещал "жестко" отомстить за смерть генерала Сулеймани во время ракетного обстрела в Багдаде
В результате ракетной атаки на аэропорт Багдада погибли восемь человек
США и Иран подтвердили убийство генерала Сулеймани в результате американского ракетного удара
Куба прокомментировала санкции США против своего министра обороны
США признались, что причастны к ракетному удару по аэропорту Багдада
Суданский министр юстиции едва не погиб при крушении Ан-12 на западе страны
В Пентагоне сообщили о методах сдерживания "плохого поведения" Северной Кореи
США ввели санкции против главы минобороны Кубы
В 2019 году Россия побила постсоветский рекорд по добыче нефти
Российский МИД предупредил о протестах в Индии
Фернандо вернется в московский "Спартак" после окончания контракта на аренду с Китаем
Число погибших при крушении Ан-12 в Судане выросло до 18 человек
В Донецкой области мужчина бросил гранату во двор обидевших его знакомых
Умерла американская рэп-исполнительница Лексия Алиджай
В Нидерландах шесть компаний получили посылки с бомбами
Жертвами крушения военного самолета Ан-12 в Судане стали 15 человек
Британский журнал признал Крым территорией России