Цены на нефть в Иране выросли после новости об убийстве генерала Сулеймани

3 Янв. 2020 2020-01-03T07:18:26+03:00

Эксперты уточняют, что изначально наблюдался рост более, чем на 4%

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Свежие данные торгов Лондонской межконтинентальной биржи ICE указывают на то, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 2,9% - до $68,19 за баррель. Это случилось после новостей об убийстве командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.

Эксперты уточняют, что изначально наблюдался рост более, чем на 4%.

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ИСТОЧНИК KP.RU