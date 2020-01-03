Цены на нефть в Иране выросли после новости об убийстве генерала Сулеймани
Эксперты уточняют, что изначально наблюдался рост более, чем на 4%
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Свежие данные торгов Лондонской межконтинентальной биржи ICE указывают на то, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 2,9% - до $68,19 за баррель. Это случилось после новостей об убийстве командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.
Эксперты уточняют, что изначально наблюдался рост более, чем на 4%.
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ИСТОЧНИК KP.RU