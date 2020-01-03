3 Янв. 2020 2020-01-03T12:10:00+03:00

"Новогоднее селфи": В Детройте пожарные сделали фото рядом с горящим домом Фото: Facebook

По словам самих спасателей, дом был пуст

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Американские пожарные в штате Детройт сделали "новогоднее селфи" на фоне горящего дома. Фотография была опубликована на странице пожарной части в Facebook.

Сами спасатели отметили, что дом был пуст. При этом уточняется, что сгоревший дом был заброшен. Пожар в нем произошел 31 декабря. Возгорание на момент их приезда было слишком опасным для пожарных.

Однако после порции критики от начальства и общественности пожарные удалили фотографию. Парни опубликовали снимок в канун Нового года.

- Пожарные бригады нашли минутку, чтобы сделать новогоднее селфи! - подписали спасатели фото.

При этом комиссар местной пожарной службы Эрик Джонс назвал фотографию «неуместным и непрофессиональным». Он отметил, что «каждый пожар — это убитая горем семья или собственник». Джонс пообещал провести расследование данного дела и принять дисциплинарные меры, пишет "ФАН".

- Во-первых, никто из нас на этой странице не делал этого фото. Во-вторых, нас попросил опубликовать его один из пожарных города Детройт, - прокомментировали разгоревшийся скандал вокруг фото сами спасатели.

Один из пожарных заявил, что "единственная причина, по которой фото было удалено — сообщение от парней, что им грозили неприятностями на работе из-за этого фото».

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на востоке Австралии из-за лесных пожаров заблокированы тысячи людей. Местное правительство объявило, что направило помощь пострадавшим.

ИСТОЧНИК KP.RU