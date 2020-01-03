С 1 июня социальные выплаты россиян защитят от списания за долги
Закон, который исключает принудительное списание с граждан РФ задолженностей с выплат социального характера, вступит в силу в России с 1 июня 2020 года.
Напомним, ранее россияне неоднократно сталкивались с принудительным списанием в счет долга средств, на которые по закону обращение взыскания не допускается.
Такие ситуация в основном происходят из-за того, что российские приставы не могут знать о назначении средств на счетах должников, пишет "РИА-Новости".
Таким образом, данное нововведение позволит исключить неприятные ситуации, когда из-за незнания характера доходов приставы для погашения долга могли заблокировать счета с пенсиями по потере кормильца и прочим пособиям.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что с нового года пособия на детей будут платить до трех лет. Ежемесячные выплаты семьи будут получать в рамках нацпроекта «Демография».
ИСТОЧНИК KP.RU