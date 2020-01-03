2020-01-03T14:34:00+03:00
Общество

С 1 июня социальные выплаты россиян защитят от списания за долги

Ранее граждане страны сталкивались с принудительным списанием в счет долга средств, на которые по закону обращение взыскания не допускается
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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С 1 июня социальные выплаты россиян защитят от списания за долгиС 1 июня социальные выплаты россиян защитят от списания за долгиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Закон, который исключает принудительное списание с граждан РФ задолженностей с выплат социального характера, вступит в силу в России с 1 июня 2020 года.

Напомним, ранее россияне неоднократно сталкивались с принудительным списанием в счет долга средств, на которые по закону обращение взыскания не допускается.

Такие ситуация в основном происходят из-за того, что российские приставы не могут знать о назначении средств на счетах должников, пишет "РИА-Новости".

Таким образом, данное нововведение позволит исключить неприятные ситуации, когда из-за незнания характера доходов приставы для погашения долга могли заблокировать счета с пенсиями по потере кормильца и прочим пособиям.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что с нового года пособия на детей будут платить до трех лет. Ежемесячные выплаты семьи будут получать в рамках нацпроекта «Демография».

ИСТОЧНИК KP.RU

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