2020-01-03T15:24:00+03:00
Общество

Ученый рассказал о формуле, которая поможет избавиться от жира на животе

Для уменьшения объема талии существует специальное правило «2+2+4»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Для уменьшения объема талии существует специальное правило «2+2+4»Для уменьшения объема талии существует специальное правило «2+2+4»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал о специальной формуле, которая поможет избавить от жира на животе.

Как сообщает Focus, для уменьшения объема талии эксперт советует специальную формулу «2+2+4». Согласно этой схеме два дня необходимо совершать кардиотренировки умеренной интенсивности, другие два заниматься силовыми тренировками малой интенсивности. При этом в течение этих четырех дней нужно придерживаться правильного питания. Другие три дня можно отказаться от строгих ограничений в еде и отдохнуть от физических нагрузок.

В качестве кардиотренировок специалист посоветовал бег трусцой, нордическую ходьбу, плавание и велосипед. Дешпигель заявил, что правило «2+2+4» протестировали на 150 участниках эксперимента. После 12 недель объём талии сокращался на 5 см.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о десяти «золотых правилах» для похудения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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