2020-01-03T15:45:42+03:00
Политика

В Минобороны рассказали о наиболее масштабных учениях РВСН в 2020 году

"Бои" пройдут в рамках контрольных комплексных проверок
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В МВД рассказали о наиболее масштабных учениях РВСН в 2020 годуВ МВД рассказали о наиболее масштабных учениях РВСН в 2020 годуФото: Мария ГОРЕЛОВА
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На 2020 год Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) запланировали около 200 учений, наиболее масштабные пройдут в Оренбургской и Иркутской областях. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Несомненно, самые масштабные учения РВСН в 2020 году будут проведены под непосредственным руководством командующего РВСН на территории Оренбургской и Иркутской областей», - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что учения пройдут в рамках контрольных комплексных проверок по итогам периодов обучения, а их количество останется неизменным, поскольку 2019 год показал, что 200 учений «оптимально и позволяет добиться повышения показателей полевой выучки личного состава».

В сообщении отмечается, что учения проводятся «в целях проверки и совершенствования выучки войск, слаженности соединений, воинских частей и подразделений, а также навыков командиров и органов управления в организации маневренных действий».

Напомним, осенью 2019 года воздушно-десантные войска провели самые масштабные учения в своей новейшей истории. В маневрах «Центр-2019» приняли участие нескольких бригад и дивизий ВДВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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