Росстандарт опубликовал список автозаправок с некачественным топливом

3 Янв. 2020 2020-01-03T18:36:40+03:00

В ведомстве сообщили, что на многих заправочных станциях замечено превышение допустимой массовой доли серы в бензине

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В России 157 автомобильных заправочных станций продают некачественное топливо. Об этом сообщили эксперты Росстандарта после проведения мониторинга.

В ведомстве отметили, что чаще всего было замечено превышение допустимой массовой доли серы в бензине и несоответствие заявленному октановому числу. Специалисты сообщают, что подобное топливо может негативно повлиять на окружающую среду и сказаться на состоянии автомобиля.

«Избегая заправок с некачественным топливом, вы снижаете риск поломки вашего автомобиля (...) и исключаете вероятность испортить себе новогодние праздники», - сообщили в Росстандарта и опубликовали список заправок, при проверке были обнаружены нарушения в области качества топлива.

Напомним, в прошлом году в России резко выросли суммы штрафов для АЗС, которые продают некачественное топливо. За девять месяцев 2019 года Росстандарт велел нарушителям заплатить 47 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU