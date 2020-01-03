Сотни россиян застряли в очередях на границе Белоруссии с Литвой и Польшей

3 Янв. 2020 2020-01-03T18:44:03+03:00

Многие россияне оказались в очереди на границе Белоруссии с Литвой и Польшей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В новогодние выходные у граждан России вырос спрос на путешествия в Европу

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В новогодние выходные у россиян вырос спрос на путешествия в Европу через территорию Белоруссии, в результате чего возникли очереди на пограничных пропускных пунктах. Об этом сообщается на сайте белорусского погранкомитета.

В ведомстве уточнили, что после снижения пассажиропотока 31 декабря - 1 января количество граждан, следующих на выезд из Белоруссии, превысил число въезжающих в страну более чем в два раза.

«К завершению рождественских каникул путешественники будут возвращаться домой, и рост пассажиропотока ожидается уже на въезд в Беларусь», - рассказали в ведомстве.

Сообщается, что всего с начала 2020 года белорусские пограничники оформили более 140 тысяч человек, из которых 70% - российские граждане.

Большинство проблем возникло на границе Белоруссии с Польшей и Литвой.

Напомним, в прошлом году стало проще и быстрее пересекать границу Белоруссии с Литвой, поскольку на погранпереходе Котловка придорожный комплекс с АЗС, магазинами и мотелем был интегрирован в систему электронной очереди транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU