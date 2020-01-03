Сотни россиян застряли в очередях на границе Белоруссии с Литвой и Польшей
В новогодние выходные у россиян вырос спрос на путешествия в Европу через территорию Белоруссии, в результате чего возникли очереди на пограничных пропускных пунктах. Об этом сообщается на сайте белорусского погранкомитета.
В ведомстве уточнили, что после снижения пассажиропотока 31 декабря - 1 января количество граждан, следующих на выезд из Белоруссии, превысил число въезжающих в страну более чем в два раза.
«К завершению рождественских каникул путешественники будут возвращаться домой, и рост пассажиропотока ожидается уже на въезд в Беларусь», - рассказали в ведомстве.
Сообщается, что всего с начала 2020 года белорусские пограничники оформили более 140 тысяч человек, из которых 70% - российские граждане.
Большинство проблем возникло на границе Белоруссии с Польшей и Литвой.
Напомним, в прошлом году стало проще и быстрее пересекать границу Белоруссии с Литвой, поскольку на погранпереходе Котловка придорожный комплекс с АЗС, магазинами и мотелем был интегрирован в систему электронной очереди транспортных средств.
ИСТОЧНИК KP.RU