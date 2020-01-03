2020-01-03T18:48:24+03:00
Звезды

Рассекречены документы о Нобелевской премии Солженицына

Списки номинантов держатся в секрете 50 лет
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Писатель Александр Солженицын. Фото Игоря Зотина /ИТАР-ТАСС/Писатель Александр Солженицын. Фото Игоря Зотина /ИТАР-ТАСС/
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Кандидатура писателя Александра Солженицына впервые была выдвинута на Нобелевскую премию по литературе в 1969 году. Об этом говорится в документах, которые после 50 лет рассекретила Шведская академия.

Сообщается, что кандидатуру Солженицына выдвинули два профессора Калифорнийского университета в Беркли - Яков Малкиель и Дензель Карр.

В своем письме от 9 января 1969 года Малкиель утверждал, что российскому писателю следует вручить одну из наиболее престижных международных премий за всё его творчество.

«Колоссальные дилеммы нашего времени - индивид против общества, свобода против кооперации, безграничная фантазия против тщательного планирования, милосердие против принуждения - пронизывают его главные произведения», - написал профессор Калифорнийского университета.

В документах говорится, что Нобелевский комитет «полностью подержал» высокую оценку творчества Солженицына и назвал английский перевод его романа на общественно значимую тему «одним из наиболее выдающихся событий в европейской литературе».

Напомним, Нобелевской премии по литературе Александр Солженицын был удостоен 8 октября 1970 года «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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