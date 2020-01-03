«Ленинград» воссоединится ради выступления на фестивале в Калифорнии

3 Янв. 2020 2020-01-03T19:35:47+03:00

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Группа «Ленинград» воссоединится ради выступления на музыкальном фестивале Coachella, который пройдет в Калифорнии в апреле 2020 года. Состав исполнителей опубликован на официальном сайте мероприятия.

Коллектив станет единственным хедлайнером из России. Выступление запланировано 12 и 19 апреля. В эти же дни на фестивале появятся Лана Дель Рей и Фрэнк Оушен.

В течение двух уикендов, с 10 по 12 и с 17 по 19 апреля, на фестивале Coachella выступят Том Йорк, Fatboy Slim, Кельвин Харрис и многие другие.

Напомним, в мае прошлого года музыкант Сергей Шнуров объявил о своем уходе из группы «Ленинград» и роспуске коллектива. По его словам, «группировка добилась всего, чего могла, получила какие возможно премии». Через два месяца он дал пресс-конференцию, на которой озвучил подробности финальных выступлений на стадионах в девяти крупнейших городах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU