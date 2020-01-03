2020-01-03T20:08:14+03:00
Спорт

Устюгов взял серебро в масс-старте классическим стилем на «Тур де Ски»

Бронза у Большунова, который сохранил лидерство в общем зачете
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Устюгов взял серебро в масс-старте классическим стилем на «Тур де Ски»Устюгов взял серебро в масс-старте классическим стилем на «Тур де Ски»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Российский лыжник Сергей Устюгов стал вторым в масс-старте классическим стилем на «Тур де Ски». Он преодолел 15-километровую дистанцию за 39 минут 51,0 секунды, проиграв лидеру 0,7 секунды.

Первое место занял норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо с результатом 39 минут 51,0 секунды, бронзу взял россиянин Александр Большунов, который проиграл лидеру одну секунду.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 1 января Большунов стал первым в гонке преследования «Тур де Ски» и преодолел 15-километровую дистанцию за 38 минут 14,9 секунды. Устюгов взял серебро и отстал от лидера гонки на 13,7 секунды.

Прошедшая гонка в итальянском Валь-ди-Фьемме стала пятым этапом «Тур де Ски». В генеральной классификации Большунов сохранил лидерство, Клэбо поднялся на одну позицию и занял второе место, а Устюгов опустился на одну строчку и стал третьим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Федору Добронравову разрешили въезд на Украину
Зеленский раскрыл свои доходы
Устюгов взял серебро в масс-старте классическим стилем на «Тур де Ски»
«Ленинград» воссоединится ради выступления на фестивале в Калифорнии
В Минкультуры рассказали о кассовых сборах российского кино в 2019 году
Рассекречены документы о Нобелевской премии Солженицына
Сотни россиян застряли в очередях на границе Белоруссии с Литвой и Польшей
Росстандарт опубликовал список автозаправок с некачественным топливом
Путин и Макрон высказали обеспокоенность из-за убийства Сулеймани
Трамп обвинил Сулеймани в смерти «тысячи американцев»
В пригороде Парижа мужчина с ножом ранил троих прохожих
В Белоруссии назвали цену российского газа в январе-феврале
Минобороны России об убийстве Сулеймани: недальновидный шаг со стороны США
Россиян ждет аномальная погода в январе
В Минобороны рассказали о наиболее масштабных учениях РВСН в 2020 году
Ученый рассказал о формуле, которая поможет избавиться от жира на животе