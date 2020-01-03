Устюгов взял серебро в масс-старте классическим стилем на «Тур де Ски»

3 Янв. 2020 2020-01-03T20:08:14+03:00

Бронза у Большунова, который сохранил лидерство в общем зачете

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Российский лыжник Сергей Устюгов стал вторым в масс-старте классическим стилем на «Тур де Ски». Он преодолел 15-километровую дистанцию за 39 минут 51,0 секунды, проиграв лидеру 0,7 секунды.

Первое место занял норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо с результатом 39 минут 51,0 секунды, бронзу взял россиянин Александр Большунов, который проиграл лидеру одну секунду.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 1 января Большунов стал первым в гонке преследования «Тур де Ски» и преодолел 15-километровую дистанцию за 38 минут 14,9 секунды. Устюгов взял серебро и отстал от лидера гонки на 13,7 секунды.

Прошедшая гонка в итальянском Валь-ди-Фьемме стала пятым этапом «Тур де Ски». В генеральной классификации Большунов сохранил лидерство, Клэбо поднялся на одну позицию и занял второе место, а Устюгов опустился на одну строчку и стал третьим.

ИСТОЧНИК KP.RU