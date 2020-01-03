Помпео обсудил с Лавровым убийство генерала Сулеймани

3 Янв. 2020 2020-01-03T21:27:05+03:00

Лавров и Помпео обсудили ситуацию в связи с убийством Сулеймани Фото: REUTERS

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В ходе телефонного разговора министра иностранных дел России Сергей Лавров сообщил госсекретарю США Майку Помпео, что убийство генерала элитного военного формирования Ирана Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Кассем Сулеймани нарушает нормы международного права и заслуживает осуждения.

«Лавров подчеркнул, что целенаправленные акции государства-члена ООН по устранению официальных лиц другого государства-члена ООН (…) грубо нарушают принципы международного права и заслуживают осуждения», - говорится в сообщении МИД РФ.

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что ликвидация генерала может привести к тяжелым последствиям и ведет к новому витку эскалации в ближневосточном регионе. Лавров призывал Вашингтон отказаться от «незаконных силовых методов достижения своих целей».

Напомним, 3 января по приказу президента Соединённых Штатов Дональда Трампа американские военные нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб Сулеймани. Позже глава Белого дома заявил, что иранский генерал якобы причастен к убийству «миллиона людей» и его необходимо было нейтрализовать ранее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753039" frameborder="0"></iframe> Видео с места обстрела конвоя иранского генерала Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU