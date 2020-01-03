3 Янв. 2020 2020-01-03T21:49:03+03:00

Пентагон отправит на Ближний Восток еще три тысячи американских военных Фото: REUTERS

В Конгрессе не поддерживают решение об отправке дополнительного контингента в ближневосточный регион

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Пентагон одобрил отправку на Ближний Восток еще трех тысяч американских военных.

Как отмечает телеканал CNN, со ссылкой на представителя Пентагона, дополнительные войска поступят из сил немедленного реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии. Такие действия предпринимаются на фоне роста напряженности с Ираном после американских авиаударов и убийства иранского генерала Касима Сулеймани.

В интервью CNN сенатор демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес заявил, что отправка дополнительного контингента в ближневосточный регион является эскалацией ситуации, и Конгресс ее не одобрил. По его словам, администрация президента США обязана предоставить конгрессменам информацию о стратегии и о том, на каких именно разведывательных данных она основывала свое решение.

Напомним, после нападения на американское посольство в Багдаде министр обороны Соединённых Штатов Марк Эспер заявил, что на Ближний Восток направят еще 750 американских солдат.

ИСТОЧНИК KP.RU