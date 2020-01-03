Пентагон отправит на Ближний Восток еще три тысячи американских военных
Пентагон одобрил отправку на Ближний Восток еще трех тысяч американских военных.
Как отмечает телеканал CNN, со ссылкой на представителя Пентагона, дополнительные войска поступят из сил немедленного реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии. Такие действия предпринимаются на фоне роста напряженности с Ираном после американских авиаударов и убийства иранского генерала Касима Сулеймани.
В интервью CNN сенатор демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес заявил, что отправка дополнительного контингента в ближневосточный регион является эскалацией ситуации, и Конгресс ее не одобрил. По его словам, администрация президента США обязана предоставить конгрессменам информацию о стратегии и о том, на каких именно разведывательных данных она основывала свое решение.
Напомним, после нападения на американское посольство в Багдаде министр обороны Соединённых Штатов Марк Эспер заявил, что на Ближний Восток направят еще 750 американских солдат.
ИСТОЧНИК KP.RU