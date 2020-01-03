2020-01-03T22:13:10+03:00
Экономика

«Жизнь не вечна»: Усманов назвал своих возможных наследников

Миллиардер намерен поделиться своими акциями
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Алишер Усманов. ФОТО Михаил Метцель/ТАССАлишер Усманов. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС
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Основатель и основной акционер компании USM Holdings, миллиардер Алишер Усманов рассказал о том, кто может стать его наследниками.

В интервью газете Financial Times на вопрос о «преемственности» бизнесмен ответил, что «жизнь не вечна» и он готов поделится своим наследством с теми, кто помогал ему.

Усманов сообщил, что хочет «помочь своей семье и своим топ-менеджерам», поделив между ними его акции.

«Такова моя природа. Если у вас есть что-то, полученное от судьбы, вы должны поделиться этим», - отметил он.

Напомним, Алишер Усманов является одним из самых богатых бизнесменов России. Его состояние оценивается в 12,6 миллиарда долларов. В прошлом году вместе с Романом Абрамовичем и Михаилом Фридманом он вошел в десятку богатейших людей Британии, а годом ранее российский Forbes назвал его бизнесменом года за рекордное число крупных сделок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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