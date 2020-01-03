«Жизнь не вечна»: Усманов назвал своих возможных наследников
Основатель и основной акционер компании USM Holdings, миллиардер Алишер Усманов рассказал о том, кто может стать его наследниками.
В интервью газете Financial Times на вопрос о «преемственности» бизнесмен ответил, что «жизнь не вечна» и он готов поделится своим наследством с теми, кто помогал ему.
Усманов сообщил, что хочет «помочь своей семье и своим топ-менеджерам», поделив между ними его акции.
«Такова моя природа. Если у вас есть что-то, полученное от судьбы, вы должны поделиться этим», - отметил он.
Напомним, Алишер Усманов является одним из самых богатых бизнесменов России. Его состояние оценивается в 12,6 миллиарда долларов. В прошлом году вместе с Романом Абрамовичем и Михаилом Фридманом он вошел в десятку богатейших людей Британии, а годом ранее российский Forbes назвал его бизнесменом года за рекордное число крупных сделок.
ИСТОЧНИК KP.RU