2020-01-03T22:39:04+03:00
Политика

Кравчук рассказал Савченко о трёх Украинах с «разной ментальностью»

Экс-президент незалежной и бывший депутат Рады обсудили ДНК украинцев
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Кравчук рассказал Савченко о трёх Украинах с «разной ментальностью»Кравчук рассказал Савченко о трёх Украинах с «разной ментальностью»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украина разделена на три разные части, которые отличаются интересами, историей и ментальностью, а украинский народ является нацией без ДНК. Так считает первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Мы — страна разных интересов. Украина имеет три маленьких Украины: Юго-Восток, Запад и Центр. Разные исторические корни. Разные ментальности. Разная историческая память», - заявил бывший украинский лидер в беседе с экс-депутатом Верховной рады Надеждой Савченко в эфире телеканала ZIK.

В свою очередь Савченко возразила, что «ДНК крови» у украинцев одинаковая.

Напомним, ранее Савченко предрекла Украине исчезновение с лица Земли в 2023 году. По ее словам, такой сценарий возможен, если вступит в силу законопроект о рынке земли, который предлагает открыть продажу украинского чернозема иностранцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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