2020-01-04T04:31:20+03:00
Общество

Компания Microsoft прекратит поддержку Windows 7

Пользователям предлагают обновиться до "Десятки"
Мария ИГНАТЬЕВА
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Компания Microsoft прекратит поддержку Windows 7Компания Microsoft прекратит поддержку Windows 7Фото: Сергей АНДРЕЕВ
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В корпорации Microsoft выступили с заявлением, что с 14 января 2020 года прекратит поддержку Windows 7. Пользователям предложили обновиться до более новой версии операционной системы. "Семерка", как отметили в компании, вскоре не будет обновляться и обеспечивать должный уровень безопасности.

- Windows 7 создавалась более десяти лет назад, когда киберугрозы были совсем другими. Появление нового вида кибератак или новой технологии – это повод пересмотреть ОС на предмет рисков, - цитирует РИА Новости пресс- службу Microsoft в России.

В компании добавили, что Windows 10 соответствует всем современным требованиях, операционная система также способна противостоять новым типам угроз. Примечательно, что пользоваться "Семеркой" можно и дальше, но поддержку и обновлений от разработчиков Microsoft юзерам ждать не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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