2020-01-04T05:49:03+03:00
В мире

Постпред Ирана при ООН заявил, что страна ответит на убийство Сулеймани, как посчитает нужным

Маджид Тахт-Раванчи подчеркну, Тегеран сам определит время и место мести
Мария ИГНАТЬЕВА
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Постпред Ирана при ООН заявил, что страна ответит на убийство Сулеймани, как посчитает нужнымПостпред Ирана при ООН заявил, что страна ответит на убийство Сулеймани, как посчитает нужнымФото: REUTERS
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Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран отомстит США за убийство генерала Касема Сулеймани. Причем страна сама выберет место и время для мести.

- Американцы уже начали войну против Ирана, не только экономическую войну, но и выходящие за эти рамки действия. Прошлой ночью они открыли новую главу этой войны, убив одного из главных и самых любимых в народе генералов. Иран не закроет на это глаза. Будет месть, Иран ответит так, как посчитает нужным. Время и место такого ответа будет определять Иран, - сказал постпред Ирана при ООН в интервью для телеканала CNN.

Напомним, сайт kp.ru ранее писал, что США признались, что провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. В результате погибли восемь человек. Израильский министр обороны созвал экстренное совещание с главами спецслужб и привел армию в повышенную готовность в ожидании каких-либо действий со стороны Ливана и Сектора Газа. Президенты России и Франции, Владимир Путин и Эммануэль Макрон заявили, что произошедшие может серьезно обострить ситуацию в ближневосточном регионе. Такое же мнение высказали Минобороны и МИД России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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