2020-01-04T06:10:09+03:00
Политика

Мендель заявила, что считает Зеленского "одним из самых влиятельных людей в мире"

По словам пресс-секретаря украинского президента, жителям страны в 2020 году стоит ждать много приятных новостей
Мария ИГНАТЬЕВА
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Мендель заявила, что считает Зеленского "одним из самых влиятельных людей в мире"Мендель заявила, что считает Зеленского "одним из самых влиятельных людей в мире"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Зеленский становится "одним из самых влиятельных людей в мире". Она сообщила об этом на своей странице в социальной сети, подводя итоги года.

- Пока украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, нам, украинцам, стоит ожидать еще больше приятных новостей в 2020 году, - написала Мендель.

Она также вспомнила про то, как Зеленского опубликовали на обложке американской газеты Time.

- Среди достижений минувшего года считаю первый профайл украинского президента в The New Yorker и первую обложку Time с украинским президентом, - добавила пресс-секретарь украинского лидера.

При этом, Мендель подчеркнула, что все это личная заслуга Зеленского.

Однако не все так позитивно отзываются о президенте Украины. Сайт kp.ru писал ранее, что украинский писатель и журналист Остап Дроздов раскритиковал новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского и назвал главу незалежной «отрыжкой советской эпохи», а также «врагом народа во всей красе».

ИСТОЧНИК KP.RU

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