2020-01-04T07:09:46+03:00
Политика

Трамп отчитал свою администрацию за пропущенный звонок от Путина

Президенту США не сообщили о звонке российского коллеги
Мария ИГНАТЬЕВА
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Business Insider: Трамп отчитал свою администрацию за пропущенный звонок от ПутинаBusiness Insider: Трамп отчитал свою администрацию за пропущенный звонок от ПутинаФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп отругал директора разведывательного управления Пентагона Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома за пропущенный звонок от российского лидера Владимира Путина. Правда, как пишет Business Insider, это было в 2017 году.

Издание ссылается на книгу Питера Бергена "Трамп и его генералы: цена хаоса", где пишется, что 27 января 2017 года обедал с британским премьером Терезой Мэй в Белом доме. Она спросила звонил ли ему Путин, но получила отрицательный ответ. Однако Мэй заявила, что президент РФ звонил Трампу.

- Ты что, шутишь? Владимир Путин пытался мне позвонить, а ты не подставил? О чем ты думал? - начал кричать Трамп на Флинна и других сотрудников администрации.

Когда Флинн пытался оправдаться, якобы в последнее время поступало очень много звонков. Глава Белого дома даже не стал его слушать. Лишь назвал Путина, "единственным человеком на земле, который может уничтожить США". А решение своих подчиненных отложить телефонный разговор с президентом РФ он поставил под сомнение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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